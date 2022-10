58:57

El pianista, compositor y arreglista Antonio Adolfo con 'Heart of Brazil', 'Cascavel', 'Teletema' y 'Pretty world' en su disco 'Octet and originals'. La cantante Daniela Soledade con 'Pretty world', 'Down in Brazil', 'Beijo no Arpoador' y 'Nothing compares' del disco 'Pretty world'. Y el guitarrista Nate Najar con 'É luxo só' y 'O pato' -con la voz de Daniela Soledade- y 'Desafinado' en su disco 'Jazz samba pra sempre'.