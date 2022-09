58:53

Del disco 'Flor do milênio' del Cello Samba Trio 'Canção para Caetano', 'Você não sabe amar', 'Apesar de você' y 'Dó a dó'. La Banda Desejo con 'Lua Comanche' y 'Baile de máscaras'. Y la cantante y compositora brasileña Xênia França con 'Renascer', 'Futurível' y 'Magia', de su disco 'Em nome da estrela', y la cantante Alexia Bomtempo con 'Direito de sambar' y 'Banho de cheiro' -dúo con Roberta Sá- de su 'Doce carnaval'. Despide el pianista y compositor Antonio Adolfo con 'Heart of Brazil' de su reciente 'Octet and originals'.