58:45

Música para películas de Stanley Kubrick, Pedro Almodóvar, Bernardo Bertolucci, Nagisa Oshima, Joseph Losey o Robert Altman en grabaciones de la orquesta de Maria Schneider ('Love theme from Spartacus'), Maysa Matarazzo ('Ne me quitte pas'), Caetano Veloso ('Tonada de luna llena', 'Cucurrucucú paloma'), Elis Regina & Tom Jobim ('Por toda a minha vida'), Bau ('Raquel'), Ismael Lô ('Tajabone'), Ryuichi Sakamoto ('High heels', 'The sheltering sky', 'Merry Xmas Mr Lawrence'), Michel Legrand & Catherine Michel ('The go-between') y Bill Evans ('Theme from M.A.S.H.').