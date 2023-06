58:55

Canciones del nuevo disco de la brasileña Paula Santoro, 'Sumaúma', como 'Yê melê', 'Na boca do sol', 'É lala lay é' o 'Caso você queira saber'. Del disco del trompetista italiano Paolo Fresu y el pianista cubano Omar Sosa 'Food' los temas 'Valeriana wok', 'Greens' y 'Estancia'. Y del disco 'É o que a casa oferece', del brasileño Gabriel da Rosa, sus canciones 'Jasmim parte 2', 'So you can see me', 'Jasmim parte 1' y 'Cachaça'. Apertura para el trío del pianista antillano Mario Canonge ('À fleur de terre') y cierre para la contrabajista australiana Linda May Han Oh ('Antiquity').