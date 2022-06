58:53

Hace once años que el panameño Rubén Blades grabó con los brasileños del cuarteto Boca Livre canciones como 'Sin tu cariño', 'Juana mayo', Dime', 'Buscando guayaba', 'Aguacero' o 'Vida' que ahora se publican en disco en una edición en español ('Pasiero') y una en portugués ('Parceiro'). Los argentinos Luis Salinas y Lito Vitale firman 'Desde el alma' disco con el vals que le da título, 'Caricia' y 'Nunca tuvo novio'. Rosa Passos -voz y guitarra- y Paulo Paulelli -contrabajo- con clásicos brasileños como 'Beija-me', 'Sem compromisso' o 'Trem das onze'. Despide el pianista Ben Sidran con una grabación instrumental de 'Lullaby of the leaves'.