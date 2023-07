Cuando los elefantes sueñan con la música

58:53

Astor Piazzolla, un genio musical del siglo XX, se fue un 4 de julio. Le recordamos con grabaciones de 'Michelangelo 70', 'Tanguedia', 'Milonga del ángel', 'Vuelvo al sur'- con la voz de Roberto Goyeneche-, 'Regreso al amor', 'Libertango' y 'Adiós Nonino'. Además, Pat Metheny con 'The waves are not the ocean', de su último disco 'Dream box', y Luiz Millan con 'Pacuíba', 'Full moon', 'Andar descalço' y 'Que os ventos limpem os tempos'.