Canciones de Milton Nascimento (o que ha grabado él) por grupos y solistas de la escena indie brasileña en los discos 'Mil Tom' y 'Mar azul': Gisele de Santi ('Nos bailes da vida'), Rashid ('Tudo que você podia ser'), Bluebell ('Beijo partido'), Verônica Ferriani ('Canção do sal'), Pedro Morais ('Travessia'), Dani Black ('Travessia'), Paulinho Moska ('Quem sabe isso quer dizer amor'), Silva ('Um girassol da cor do seu cabelo'), Pedro Luis ('Reis e rainhas do maracatú'), Maíra Freitas ('Cravo e canela'), Michele Leal ('Paisagem da janela'), Julia Vargas ('Canoa canoa'), Lucas Arruda ('Fazenda') y Ordinarius ('Nada será como antes').