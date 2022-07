58:35

Los canadienses Dizzy & Fay con canciones de su disco 'Songbook' ('Maybe someday', 'I knew it was love', 'Walk me home') y los argentinos Cande y Paulo con canciones del disco con sus nombres ('Dejo atrás', 'I fall in love too easily', 'Summertime'). Y del disco 'Dreaming in lions', de Arturo O´Farrill & The Afro-Latin Jazz Ensemble, los movimientos 'Del mar', 'Intruso' y 'Ensayo silencio', de la suite 'Despedida', y 'Dreaming in lions' y 'How I love' de la suite que da título al disco. Despedida con Susana Baca y 'Cariño' y 'Cambalache' de su disco 'Palabras urgentes'.