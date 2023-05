Cuando los elefantes sueñan con la música

58:51

'Ole & Gard' es el segundo adelanto, tras 'From the mountains', del próximo disco de Pat Metheny 'Dream box'. Del primer disco del carioca Tunico los cortes 'Galope', 'Decolagem' y 'Saudade do sucupìra'. Del disco que acaban de publicar Gretchen Parlato y Lionel Loueke, 'Lean in', los temas 'Akwé' y 'Astronauta'. También el pianista italiano Stefano Bollani con 'Un giro per Bahia', de su disco en solitario 'Blooming', y As Madalenas con 'Todas as coisas', 'Arvore de Familia' y 'Parto'.