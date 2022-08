58:59

La Orquestra Jazz de Leiria en su disco 'Dez' con el que los músicos portugueses celebraron diez años de existencia: 'Foi Deus', 'Paspalhão' y 'Cupido' -con Luisa Sobral-, 'Marcha do Bairro Alto' y 'Sei de um rio' -con Camané-, 'Contamina-me' -con Miguel Araújo-, 'Pode acabar o mundo' -con Herman José-, 'Don Quixote foi-se embora -con Jorge Palma-, 'Tomás', 'Reader´s digest' y 'I get along without you very well' -con António Zambujo- y 'Dear Joe'.