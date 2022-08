58:46

Del nuevo disco de Joyce Moreno, 'Brasileiras cançoes', las inéditas 'Todo mundo', 'Tantas vidas' -a dúo con Mônica Salmaso-, 'Brasileiras cançoes' y 'Carnaval é mesmo assim'. Del 'Concert in the barn', del Paul Winter Consort, 'Lendas brasileiras', 'Lamento de Aiocá', 'The silence of a candle', 'Chora coração', 'Moro na roça'/'Lapinha' y 'Icarus'. La octogenaria Áurea Martins firma el disco 'Senhora das folhas' con canciones como 'O ramo'/'Incelença da chuva', 'Prece do Ó' y 'Me curar de mim'. Despiden Chucho Valdés y Paquito D´ Rivera con 'I missed you too!'.