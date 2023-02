58:39

Una hora estupenda en compañía de un maravilloso guitarrista, Niño Josele, y en un lugar tan especial como el Salón de Embajadores de Casa de América en Madrid. Hemos podido conversar con él y nos ha ofrecido dos obras en directo: una inédita y 'Te recuerdo' de su último disco 'Galaxias' que presenta en concierto en febrero en Madrid y en marzo en su Almería natal. Además. han sonado grabaciones suyas de 'Waltz for Debby', de su disco 'Paz', y 'La vida' de 'Galaxias' y la todavía inédita 'One hand, one heart', original de 'West Side Story', tocada por la clarinetista Anat Cohen y el guitarrista Marcello Gonçalves.