Bebo Valdés nació el 9 de octubre de 1918 y su hijo Chucho el mismo día de 1941. Ambos en Quivicán, La Habana, Cuba. Grabaciones de Bebo Valdés piano solo ('La bella cubana') y con grupo ('Pa´gozá'), Chucho piano solo ('Mambo influenciado'), Bebo y Chucho a dos pianos ('Descarga Valdés', 'Rareza del siglo', 'Tea for two'), Chucho Valdés & The Afro-Cuban Messengers ('Bebo', 'Caridad Amaro'), Bebo Valdés con grupo ('A Mayra') y con orquesta ('Är ni fröken Pehrson?', 'Cachao, creador del mambo').