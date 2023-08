58:56

El 6 de agosto de 1937 nacían en Shenandoah, Iowa, Charlie Haden y en Varre-e-Sai, Río de Janeiro, Baden Powell. Recordamos al contrabajista estadounidense en grabaciones a dúo con el pianista Keith Jarrett ('One day I´ll fly away', 'Don´t ever leave me', 'Every time we say good bye') y con el guitarrista Pat Metheny ('Our Spanish love song', 'Two for the road', 'Cinema Paradiso') y al frente de su Quartet West ('My love and I', 'The long goodbye'9 y al guitarrista brasileño en 'Deve ser amor', 'Adagio' de Albinoni, 'Prelude' de Bach, 'Samba triste' y 'Canto de Ossanha'.