Musica Nuda, el dúo que forman la cantante Petra Magoni y el contrabajista Ferruccio Spinetti, celebra sus veinte años de vida con el disco '20': 'Il viaggio straordinario', 'I giapponesi', 'Un semaforo blu' y 'Guardami'. Del nuevo disco del pianista Stefano Bollani en solitario, 'Blooming', las piezas 'Vale a Cuba' y 'Un giro per Bahia'. El hijo de Chico O´Farrill, Arturo, firma 'Legacies' en trío de piano, contrabajo, batería ('Un poco loco', 'Obsession') y firmó el año pasado, al frente de su Afro-Latin Jazz Orchestra y el Colectivo de son jarocho Conga Patria, 'Fandango at the wall in New York ('BeboChicoChuchoTuro', 'Xalapa bang!'). Para despedir, 'El cantante', de Rubén Blades, con el panameño arropado por la Jazz at Lincoln Center Orchestra de Wynton Marsalis.