58:51

Mario Canonge Trio ('A fleur de terre'), Mirla Riomar ('Iworô', 'Canto do mar', 'Mulheres da minha terra'), Stefano Bollani ('Un giro per Bahia'), Gretchen Parlato & Lionel Loueke ('Akwê', 'I miss you', 'Muse'), Musica Nuda ('Guardami', 'Ridere', 'Un semaforo blu') y Paolo Fresu & Omar Sosa ('Father yambú').