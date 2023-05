58:56

Miles Dewey Davis III nació el 26 de mayo de 1926 en Alton, Illinois. Recordamos al genial músico con grabaciones de 'So what', 'Blue in green', 'I loves you, Porgy', 'Summertime', 'Générique', 'Milestones', In a silent way', 'Time after time', 'Human nature', 'Tutu' y 'Someday my prince will come'.