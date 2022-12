58:58

Chick Corea con 'What game shall we play today' del disco de hace 50 años 'Return to forever'; Flora Purim con '500 miles high', 'Newspaper girl' y 'If you will' de su primer disco en 15 años titulado 'If you will';Lani Hall con 'Happy woman', 'The first time ever I saw your face' y 'Waters of march' del disco 'Seasons of love' grabado con Herb Alpert; Daniel Santiago con 'O que valerá' (con Joshua Redman al saxo soprano), 'Open world' (con Eric Clapton a la guitarra eléctrica), 'Mundo' (con Pedro Martins en varios instrumentos) y 'Song for tomorrow' (con Kurt Rosenwinkel a la guitarra eléctrica) en su disco 'Song for tomorrow; Tim Bernardes con 'Nascer, viver, morrer' y 'Fases' de su disco 'Mil coisas invisíveis y Steve Gadd y Mika Stoltzman con 'Children´s songs' 3 y 4 de 'Spirit of Corea'.