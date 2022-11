58:58

Canciones del caboverdiano Mário Lúcio de su reciente disco 'Migrants' ('Mi so', 'Migrants (Shakespearience)', 'Canto a Yemanjá') y de la brasileña Joyce Moreno de su último disco 'Brasileiras cançoes' ('O sopro do mar', 'Nas voltas do tempo', 'Carnaval é mesmo assim'). Del disco del vibrafonista y marimbista estadounidense Erik Charlston y Jazz Brasil 'Hermeto voice and wind' los instrumentales del brasileño 'Nem um talvez', 'Voz e vento' y 'Os guizos'. La cantante Aubrey Johnson y el pianista Randy Ingram con 'Chovendo na roseira', de Jobim, y 'Quem é vocé', de Lyle Mays y Luiz Avellar, de su disco 'Play favorites'. Despide el pianista Fred Hersch con 'Begin again' de su disco 'Breath by breath'.