Del disco 'Migrants', del caboverdiano Mário Lúcio, 'Migrants (Shakespearience)', 'Querença', 'Canto a Yemanjá' y 'Clave de fé'. El francés Baptiste Trotignon toca 'Emily', de Johnny Mandel, 'So in love', de Cole Porter, y 'Chega de saudade', de Jobim, en su disco de piano solo 'Body and soul'. Del disco del brasileño Lucas Santtana 'O paraíso' la canción que le da título, 'What´s life', 'Errare humanum est', de Jorge Ben, 'The fool on the hill', de The Beatles, y 'A transmissão'. Despide el también brasileño Fabiano do Nascimento con 'Solo as onze (Noite suite)' de su disco 'Lendas'.