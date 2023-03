58:48

'Mélusine', el nuevo disco de Cécile McLorin Salvant, se inspira en un hada de la literatura medieval, mitad mujer mitad serpiente, y contiene canciones como 'Est-ce ainsi que les hommes vivent', 'La route enchantée', 'Dame Iseut', 'Doudo', 'Petite musique terrienne', 'Mélusine', 'Wedo' o 'Fenestra'. Del disco de la guitarrista Grace McNally 'Full circle' los instrumentales 'All the things you are' y 'Bahia'. Abre el Tropical Jazz Trio con 'A casa de la socera' y 'Papa doble', de su nuevo disco 'On peut parler d´autre chose', y cierra el New York Trio del pianista Giovanni Mirabassi con 'The summer knows' de su disco homenaje a Michel Legrand 'The sound of love'.