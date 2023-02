58:49

El día 2 de febrero es el cumpleaños de Melody Gardot, una cantante estadounidense que nos encanta desde que la descubrimos hace ya unos 15 años. La escuchamos en 'If you love me', 'C´est magnifique' a dúo con António Zambujo, 'There where he lives in me', 'Ave Maria' y 'Moon river' -de su disco 'Sunset in the blue'-, 'These foolish heart could love you', 'Plus fort que nous' y 'Samba em prelúdio' -de su disco con el pianista Philippe Powell 'Entre eux deux-, 'He´s a tramp' -del disco colectivo 'Jazz loves Disney'-, 'Mon fantôme' -del disco de Baptiste Trotignon 'Song song song', 'J´attendrai' -del disco de Ibrahim Maalouf 'Dalida by IM'- y 'Who will comfort me' -de su disco 'The one and only thrill'-.