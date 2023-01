59:01

El clarinete de Gabriele Mirabassi y el acordeón de Simone Zanchini en 'Um tom para Jobim' de su disco 'Il gatto e la volpe'. Canciones de Dori Caymmi y Paulo César Pinheiro como 'Canto brasileiro', 'Piano', 'Ela' o 'Soneto' en el disco de Dori 'Sonetos sentimentais para violão e orquestra'. Grabaciones de Carmen Souza de 'My baby just cares for me' y de 'Pata pata' en su disco 'Interconnectedness'. Del disco de voz y piano de Melody Gardot con Philippe Powell 'Entre eux deux' las canciones 'This foolish heart could love you', 'What of your eyes', 'Plus fort que nous' y 'Samba em prelúdio'. Y dos canciones, 'O paraíso' y 'No interior de tudo', del nuevo disco de Lucas Santtana. Despide el guitarrista Grant Green con 'How insensitive' de Jobim.