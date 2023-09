58:19

Tres canciones del nuevo disco de la cantante y compositora estadounidense, de raíces panameñas y caribeñas, Lauren Henderson que se titula 'Conjuring': 'Spells', 'That old black magic' y 'I wish you love'. Y del nuevo disco de Ivan Lins, 'My heart speaks', grabado con la Sinfónica de Tbilisi, 'Renata María', 'Não há porque', 'Rio' -con la voz de Jane Monheit- y 'The heart speaks' -con la de Dianne Reeves-. Abre el guitarrista Torcuato Mariano con 'Calçadão', 'Ouro de Minas' y 'Cansei de dor', de su disco 'Escola Brasil', y cierra el trompetista Chris Botti con 'La belle dame sans regrets' -cantada por Sting- de su disco 'When I fall in love'.