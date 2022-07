58:46

Del último disco de la compositora, bajista y cantante Esperanza Spalding, 'Songwriters apothecary lab', las 'formwelas' -canciones inspiradas en la neurociencia, terapias musicales y diversas culturas, que remiten a emociones concretas- números 1, 2, 4, 5, 10 y 12. Grabaciones de 'All in love is fair', de Stevie Wonder, por Patricia Barber y por Carmen McRae, a la que escuchamos también, acompañada por Cal Tjader, en 'Don´t you worry 'bout a thing', 'Flor de lis' y 'Evil ways'. Para despedir, Pat Metheny con 'It starts when we disappear'.