58:19

El guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel se ha prodigado en este 2022: un disco en solitario con una guitarra barítono 'Berlin baritone' ('Peace please', 'Just chillin', 'First impression', 'Mellow D'); un disco en cuarteto con el pianista suizo Jean-Paul Brodbeck 'The Chopin Project' con obras del compositor polaco ('Etude in E flat minor opus 10 number 6', 'Prelude in E flat minor opus 28 number 14', 'Nocturne in C sharp minor opus 27 number 1', 'Prelude in A minor opus 28 number 2') y un sorprendente disco de piano solo 'Plays piano' con piezas de su autoría como 'Love signs' o 'Music'.