58:59

El pianista Keith Jarrett con su 'Bordeaux Concert' ('Part II', 'Part III', 'Part VI'); la cantante Denise Donatelli con el disco 'Whistling in the dark' dedicado a la música de Burt Bacharach ('Whistling in the dark', 'The look of love', 'Anyone who had a heart', 'Walk on by'), el dúo Cande y Paulo ('Deja atrás' -adaptación al español de 'Walk on by'-, 'I fall in love too easily'), la fadista Mísia ('Vou pedir-te um coração', 'Dança de mágoas 2', 'Fado gigante') y el pianista Mário Laginha en trío ('Short shore').