Cuando los elefantes sueñan con la música

Canciones del músico japonés Jun Miyake -con colaboraciones de Arto Lindsay y Vinicius Cantuária- en sus discos 'Innocent bossa in the mirror' ('Cai nessa', 'Gaiato', 'Lista de praias', 'Trejeitos'), 'Stolen from strangers' ('Alviverde', 'O fim', 'Turn back', 'Abandon sight', 'Le mec dans un train' -con San Severino-, 'Est-ce que tu peux me voir' -con Lisa Papineau-), 'Ludic' -que firma a dúo con Sublime- ('Ludic','Tokyo je t´aime'), y 'Lost memory theater act 1' ('Ich bin schön', 'Assimétrica').