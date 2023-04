58:55

Para su nuevo disco, 'Stage & Screen' (Escenario y pantalla), que se publica a los 40 años del primero, el guitarrista y cantante John Pizzarelli ha grabado clásicos de Broadway y Hollywood como 'Too close for comfort', 'Just in time', 'Where or when' o 'Time after time'. Más canciones conocidas en el disco del guitarrista francés Sylvain Luc 'Simple song' ('Waltz for Debbie', 'Over the rainbow', 'My song', 'What are you doing the rest of your life?') y en el de los guitarristas brasileños Chico Pinheiro y Romero Lubambo 'Two brothers' ('The windmills of your mind', 'Aquele um', 'Wave'). Otro guitarrista brasileño, Zé Paulo Becker, despide con 'A viagem de volta' de su disco 'Outro mundo'.