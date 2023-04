58:47

El lunes 17, con 76 años, se fue el brasileño Ivan Conti 'Mamão', baterista y fundador de Azymuth, al que escuchamos tocando con el trío 'Biaozinho carioca', 'Sambafrica', 'Papa samba' y 'Sem destino'. Y el domingo 16 nos dejó, a los 92 años, el estadounidense Ahmad Jamal, pianista admirado por Miles Davis, al que recordamos en solitario ('Spring is here'/'Your story', 'Emily'), en trío con contrabajo y guitarra ('I get a kick out of you', 'It ain´t necessarily so'), con contrabajo y batería ('Feeling good') y con trío y orquesta de cuerdas ('The shadow of your smile'). Y en directo, en un club de Seattle, piano, contrabajo y batería, tocando 'But not for me' y 'All of you'.