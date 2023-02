58:48

El pianista Kenny Barron toca 'Isfahan', obra de Duke Ellington y Billy Strayhorn, en su nuevo disco 'The source'. Hace exactamente 30 años que la cantante Susannah McCorkle grabó en Nueva York su disco 'From Bessie to Brazil' con canciones como 'Love', 'The lady is a tramp', 'That ole devil called love' o 'Waters of March'. El primer disco de la cantante y compositora Gabi Hartmann, sin título específico, contiene temas como 'Buzzing bee', 'People tell me/Les gens me disent', 'Une errante sur terre' y 'Mille rivages'. La que fuera cantante del Brasil 66 de Sergio Mendes, Lani Hall, firma con ayuda de Herb Alpert el disco 'Seasons of love' que incluye 'The first time ever I saw your face', 'Happy woman', 'Waters of March' y 'Now you know'. Despide el pianista Baptiste Trotignon con una grabación instrumental de 'So in love' de Cole Porter.