59:00

La contrabajista Linda May Han Oh con su disco 'The glass hours' ('The imperative'), la cantante Paula Santoro con 'Sumaúma'('Yê melê', 'Skindô', 'E daí'), el percusionista y vocalista Nanny Assis con un adelanto del disco 'Rovania' ('No agora', 'Manhã de carnaval'), la cantante y compositora Magos Herrera con 'Aire' ('Samba em prelúdio' -con Dori Caymmi-, 'Passarinhadeira', 'Choro de lua') y el pianista Mario Canonge en un disco sin título ('A fleur de terre').