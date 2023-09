58:42

El pianista y compositor portugués Julio Resende ha grabado con su proyecto de Fado y Jazz 'Sons of Revolution', disco inspirado por la revolución de los claveles, que se publicará el 13 de octubre y del que tenemos como adelanto los temas 'Portugal celebrates with red flowers', 'Mr. Fado goes to Africa', 'Mano a mano - Now we are brothers', 'Anagrama - The retornados love two lands' y 'A casa dela' -con la voz de Salvador Sobral-. Del fadista Camané escuchamos 'Sei de um rio', 'Ai Margarida', 'Lembra-te sempre de mim' y 'A luz de Lisboa' y, de Carlos do Carmo con el pianista Bernardo Sassetti, 'Lisboa que amanhece', 'Foi por ela', 'Avec le temps' y 'Cantigas do maio'.