Cuando los elefantes sueñan con la música

Se ha ido, a los 83 años, Astrud Gilberto, la brasileña de voz suave y delicada que cantó por primera vez en inglés 'La chica de Ipanema'. La recordamos en grabaciones de 'Misty roses', 'The face I love', 'Wanting things', 'The girl from Ipanema' -la versión del disco 'Getz/Gilberto'-, 'Corcovado', 'It might as well be spring', 'Agua de beber', 'Photograph', 'Dindi', 'So nice (Summer samba)', 'Call me', 'The girl from Ipanema' -versión corta para el disco sencillo-, 'It´s a lovely day today', 'Look to the rainbow' y 'Tristeza'.