58:55

De la banda sonora de la serie documental 'En casa com os Gil', en la que Gilberto Gil está acompañado por hijos, nietos y bisnietos, 'Palco', 'Back in Bahia', 'Superhomem-A canção', 'Drão' y 'Realce'. También canciones de los últimos discos de las cantantes Alexia Bomtempo 'Doce carnaval' ('Domingo' -con Fernanda Abreu-, 'Banho de cheiro' -con Roberta Sá-, 'Direito de sambar'), y Daniela Soledade 'Pretty world ('Down in Brazil', 'Beijo no Arpoador', 'Pretty world'). Despiden el clarinetista Gabriele Mirabassi y el acordeonista Simone Zanchini con el instrumental 'Pinocchio'.