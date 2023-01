58:57

Del primer disco de la cantante y compositora Gabi Hartmann -sin título específico- las canciones 'Une errante sur la terre', 'Mille rivages' y 'I´ll tell you something'. Del disco de la clarinetista Ana Cohen 'Quartetinho' las composiciones de Egberto Gismonti 'Frevo' y de Jobim 'O boto'. Canciones francesas como 'Bormes-les-Mimosas', 'La belle vie' y 'Syracuse' grabadas por el cuarteto del saxofonista (alto) Michael Cheret con el también saxofonista (tenor) Scott Hamilton para su disco 'French songs'. Y grabaciones recuperadas de los años 60 de S.E. Rogie que impulsó desde Sierra Leona la llamada 'Palm wine music'. Despide Bill Laurance, miembro de Snarky Puppy, con 'Affinity' de su disco homónimo de piano solo.