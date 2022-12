58:56

La compositora, pianista, arreglista y directora de orquesta Carla Bley con piezas de sus discos de 1985 'Night glo' ('Pretend you´re in love', 'Night glo') y de 1986 'Sextet' ('The girl who cried champagne', 'Lawns'). La clarinetista Anat Cohen y el guitarrista Marcello Gonçalves firman el disco a dúo 'Reconvexo' con canciones brasileñas como la que le da título, de Caetano Veloso, 'Ánima' y 'Maria Maria', de Milton Nascimento, o 'Paula e Bebeto', de Milton y Caetano. Despide Nate Najar con 'Samba triste' de su 'Jazz samba pra sempre'.