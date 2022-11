58:47

Los músicos italianos Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura, Dino Rubino y Marco Bardescia firman la banda sonora del documental sobre el poeta, editor y librero estadounidense Lawrence Ferlinghetti: 'I was an american boy', 'Ferlinghetti', 'I am the man' y 'Too young to die'. Del disco de Vinicius Cantuária y Zeca Baleiro, 'Naus', la canción que le da título, 'Sol da beleza', 'Carona' y 'Alma bossa nova'. La cantante Aubrey Johnson y el pianista Randy Ingram han grabado a dúo un disco titulado 'Play favorites' con canciones como 'Quem é você', de Lyle Mays, 'Chovendo na roseira', de Jobim, o 'My future' de Billie Eilish. Despide Anat Cohen con 'Palhaço' de Gismonti.