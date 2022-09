59:03

Del disco del pianista surafricano Nduduzo Makhathini 'In the spirit of Ntu' los cortes 'Senza nina' y 'Amathongo'. Las cantantes y compositoras brasileñas Xênia França con 'Renascer', 'Futurível', 'Interlúdio-Cantiga da Nação Jêje por Mãe Menininha' y 'Ânimus x Anima', de su disco 'Em nome da estrela', y Alliye con 'Rosa e azul', 'Sem nenhum pudor', 'Tudo se renova' y 'Beira mar' del disco 'Rosa e azul'. Abren el trompetista Enrico Rava y el pianista Fred Hersch con 'Retrato em branco e preto' y cierran el clarinetista Gabriele Mirabassi y el acordeonista Simone Zanchini con 'Um tom para Jobim'.