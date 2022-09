58:52

Miles Davis se fue el 28 de septiembre de 1991. Grabaciones inéditas del trompetista en 'Thats what happened 1982-1985', una caja de tres discos que acaba de publicarse. Los dos primeros con material de estudio de las sesiones para 'Star people', 'Decoy' y 'You´re under arrest' ('Minor ninths part 1', 'Minor ninths part 2', 'Time after time' -alternate-, 'Time after time' -full version-, 'Human nature', 'What´s love got to do with it') y el tercero con un concierto que dio en Montreal, Canadá, el 7 de julio de 1983 ('What it is', 'Jean-Pierre', 'Code 3').