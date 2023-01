58:56

Grandes canciones brasileñas en las voces de las grandes cantantes estadounidenses Stacey Kent ('Les eaux de mars'), Cassandra Wilson ('Waters of march'), Helen Merrill ('So many stars', 'Like a lover'), Norma Winstone ('Like a lover'), Carmen McRae ('Like a lover', 'Dindi'), Shirley Horn ('Once I loved', 'The boy from Ipanema') y Rosemary Clooney ('Brazil') y de la canadiense Diana Krall ('The boy from Ipanema', 'Quiet nights').