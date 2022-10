58:59

'Quietude' (Quietud, calma), el nuevo disco de la pianista y cantante brasileña Eliane Elias, se centra en su voz acompañada por guitarras de cuerdas de nylon y contiene clásicos como 'Você e eu', de Carlos Lyra y Vinicius de Moraes, 'Marina' y 'Saudade da Bahia'/'Você já foi a Bahia', de Dorival Caymmi, 'Eu sambo mesmo' o 'Só tinha de ser com você' de Jobim. Del disco en trío del contrabajista francés Henri Texier 'Heteroklite lockdown' sus grabaciones de 'Bésame mucho', de Consuelo Velázquez, y 'Round midnight' de Thelonius Monk. También retoma el célebre tema de Monk la cantante estadounidense Samara Joy a la que escuchamos en canciones de los años cuarenta y cincuenta como 'Can´t get out of this mood', 'Guess who I saw today' o 'Nostalgia' en su segundo disco 'Linger awhile'. Despide la clarinetista Anat Cohen con 'Boa tarde, povo' de su reciente 'Quartetinho'.