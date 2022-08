58:57

'The elephant and the clown', de Paquito D´Rivera, grabación de Barcelona Clarinet Players, cierra un programa con Nate Najar ('Desafinado', 'Samba dees days', 'Samba triste', 'One note samba'), Charles Lloyd ('Ay, amor') y Mônica Salmaso & Dori Caymmi ('Velho piano', 'Desenredo', 'Quebra-mar').