João Gilberto, el genio de la bossa nova, nació un día 10 de junio. Le recordamos hoy, como siempre, esta con grabaciones de 'Águas de março', 'Eu vim da Bahia', 'Desafinado', 'Aos pés da cruz', 'Lobo bobo', 'Rosa morena', 'Morena boca de ouro', 'É preciso perdoar', 'Avarandado', 'Undiú', 'Wave', 'You do something to me', 'Una mujer' y 'Que reste-t-il de nos amours'.