Un único disco, en 1967, convirtió en una leyenda de la música instrumental brasileña al Quarteto Novo formado por Heraldo do Monte, Theo de Barros, Airto Moreira y Hermeto Pascoal. Recordamos al cuarteto tocando 'O ovo', 'Fica mal com Deus', 'Misturada' y Canta María'. Y escuchamos a sus cuatro componentes en discos publicados décadas más tarde: Theo ('Angola', 'Aquele carinho', 'Natureza'), Airto ('Ritmo do mundo', 'O tunel', 'Tombo 7/4'), Hermeto ('São Jorge', 'Suite norte, sul, leste, oeste', 'Susto') y Heraldo ('Caminho do mar').