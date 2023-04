58:45

'From the mountains' es un adelanto de 'Dream box', el disco en solitario del guitarrista Pat Metheny, que se publicará a mediados de junio. Escuchamos a Tunico en su primer disco ('Galope', 'Sambola', 'Saudade do Sucupira') y a Dori Caymmi en 'Sonetos para violão e orquestra' ('Canto brasileiro'. 'Piano', 'Ela', 'Libertação', 'Soneto', 'Regra'). Despide Zé Paulo Becker con 'Mistral' de su reciente 'Outro mundo'.