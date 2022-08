58:50

Paul Winter cumple hoy 83 años. Escuchamos al saxofonista (soprano) y a su Consort en grabaciones de 'Icarus', 'AIr', 'The well-tempered wood trush', 'Chora coração', 'Lendas brasileiras'. 'Primavera', 'Canto triste', 'River music', 'Appalachian morning', 'Wolf eyes', 'Lullaby from the great mother whale for the baby seal pups', 'Sun singer' y 'River run'.