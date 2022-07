59:02

Del disco de Carlos Careqa 'Bossa ahead' los cortes 'Bossa 1', 'Bossa 2', 'Bossa 3', 'Bossa 5', 'Bossa 6' y 'Bossa 7'. Del disco de Áurea Martins 'Senhora das folhas' las canciones 'O ramo'/'Incelença da chuva', 'Prece de Ó' y 'Me curar de mim'. Del disco del Paul WInter Consort 'Concert in the barn' los temas 'Lavadeiras', 'Lendas brasileiras' y 'The well-tempered wood crush'. Despide Mark Turner con 'Return from the stars'.