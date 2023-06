58:51

La estadounidense Gretchen Parlato y el beninés Lionel Loueke con su disco 'Lean in' ('Akwê', 'Muse', Lean in', 'Astronauta'); la mexicana Magos Herrera con su disco 'Aire' ('Samba em preludio', 'Choro de lua', 'Aire'); la canadiense Janet Bunnett con las cubanas de Maqueque en el disco 'Playing with fire' ('Daniela´s theme', 'A god unknown', 'Human race') y el Tropical Jazz Trio con 'When love is new' de su disco 'On peut parler d´autre chose'.