Cuando los elefantes sueñan con la música

58:39

El Cello Samba Trio del chelista Jaques Morelenbaum, el guitarrista Lula Galvão y el baterista Rafael Barata en su primer disco 'Saudade do futuro' ('Tim tim por tim tim', 'Coração vagabundo', 'Retrato em branco e preto', 'Eu vim da Bahia') y en el segundo 'Flor do milênio' ('Casabrancabrincadeira', 'Dó a dó'). Ryuichi Sakamoto con Morelenbaum al chelo y Everton Nelson al violín en su disco '1996' ('The sheltering sky', 'Rain', 'Bibo no aozora') y los Morelenbaum, Paula y Jaques', con Sakamoto en el disco 'Casa' ('Bonita', 'Fotografia').